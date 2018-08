Starea victimelor din accidentul rutier din zona Complexului Mare

Accidentul rutier a avut loc joi dimineață, în zona Complexului Mare, din Ploiești. În accident au fost implicate două autoturisme, iar evenimentul rutier s-ar fi produs după ce un taxi a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei.

Potrivit primelor informații, două persoane au fost rănite. Este vorba de taximetrist, în vârstă de 64 de ani, și de pasagerul care se afla în cealaltă mașină, un bărbat în vârstă de 39 de ani. Ambele victime au fost transportate de ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești.

Citește și: Accident pe Șoseaua Nordului, în zona Complexului Mare. Trafic dirijat

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Bărbatul care conducea taxiul, potrivit medicilor de la Serviciul de Ambulanță, a suferit un traumatism cranio-cerebral minor și un traumatism la claviculă, iar pasagerul din celălalt autoturism s-a ales cu o fractură la mână și un traumatism cranio-cerebral minor, ambele victime necesitând asistență medicală de specialitate și investigații medicale suplimentare.

„Eu m-am asigurat când am ieșit de pe strada laterală și am făcut dreapta înspre Complexul Mic, moment în care am văzut cealaltă mașină care venea dinspre Complexul Mic spre Șoseaua Vestului, dar nicio clipă nu m-am gândit că va intra în mine, cu 100 km la oră. Am tras imediat dreapta, că venea perpendicular spre mine, iar din mine a ricoșat și a intrat cu mașina în geamurile magazinului de la Complexul Mare. Am primit asigurarea, dar autoturismul a suferit avarii majore”, ne-a precizat șoferul taximetrului.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul cum s-a produs evenimentul rutier. (foto: Arhivă)