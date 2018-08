Imagini de la accidentul produs pe DN1A, la Boldești Scăeni. Trei persoane au ajuns la spital

Un accident rutier soldat cu rănirea a trei persoane s-a produs marți dimineață pe DN1A, în localitatea Boldești Scăeni.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, după ce șoferul unui autoturism a ieșit de pe un drum secundar fără să asigure.

În cele două mașini se aflau șapte persoane, dintre care trei au fost rănite. Un bărbat de 63 ani are traumatism lombar, un altul de 34 are traumatism membru inferior drept și un tânăr de 21 de ani are traumatism membru inferior drept. Aceștia au fost transportați la spital.

sursa foto ISU Prahova