Premieră: o parte a concertelor de la Untold, live pe youtube

Un festival apreciat de foarte mulți români a ajuns unul de avergură internațională. Chiar dacă nu toți suntem fani ai genului, trebuie remarcată contribuția extraordinară a Untold-ului la imaginea României și la turismul românesc. Pentru că a fost organizat, dezvoltat și promovat ca la carte, festivalul Untold a ajuns o adevărată industrie.

O parte dintre concertele programate în cadrul festivalului Untold de la Cluj-Napoca vor putea fi urmărite live, în premieră, pe canalul de YouTube al evenimentului, în perioada 2 - 5 august.

YouTube România va avea un spaţiu în culise, special dedicat vloggerilor şi artiştilor. Aceştia vor putea să creeze conţinut pentru platforma online, iar abonaţii lor vor avea posibilitatea să aibă astfel acces în culisele festivalului.

Pentru ediţia de anul acesta au fost confirmaţi, între alţii, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Tiesto şi Parov Stelar.

sursa news.ro