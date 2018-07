Lecție de furt la cântar, predată la o carmangerie din Ploiești (foto)

Ce motiv, altul decât furtul, ar putea exista, în cazul în care un cântar gol indică 80 de grame? Uneori este dat la 0, în cazul în care clienții sesizează această neregulă. Și nu cântarul este tehnic de vină, cele mai multe funcționând corect, ci metoda prin care acesta este măsluit.

Se întâmplă la o carmangerie din vestul Ploieștiului. Sesizarea a venit de la Nicoleta Buruiană, o cititoare a observatorulph.ro, care își asumă integral cele prezentate. Neregula a fost remarcată în urmă cu mai bine de o săptămână, moment în care clienta care a observat ”neregula” de la cântar i-a atras imediat atenția vânzătoarei.

Fără alte explicații, aceasta a ”reglat” imediat cântarul, aducându-l pe 0. Cum cititoarea noastră nu reușise să surprindă momentul și în imagini, sesizarea rămânea doar o poveste. Aceasta ne-a relatat că a mai trecut pe la magazin, însă de câte ori era remarcată, vânzătoarea se ducea imediat la cântar.

Nu la fel de rapidă a fost și cu o zi în urmă, când clienta hotărâtă să demonstreze ceea ce numește furt, a reușit să pozeze cântarul gol, care indica 80 de grame. A apărut și vânzătoarea, însă manevra de reglaj a fost tardivă.

”Există un magazin în zona în care locuiesc, o carmangerie unde doamnele de la vânzare setează cântarul pe +80 grame. Am atras atenția uneia dintre ele. Acum când intru în magazin, în momentul în care mă observă, reglează cântarul la 0.

Sunt convinsă că nu este defect, că o fac intenționat pentru a fura la cântar. Am sunat la protecția consumatorului, dar mi s-a spus să depun o reclamație însoțită de bonul fiscal. Le-am spus că acum regelază cântarul când mă observă, și au zis să trimit eu pe cineva. Nu cred că este de competența mea să fac ancheta în acest caz. Chiar nu se pot lua măsuri??? Intrasem ieri în magazin, o bătrână cumpărase câteva felii de parizer, trei sute și ceva de grame... din care 80 grame a plătit degeaba... Este strigător la cer ce fac aceste femei, dar văd că protecția consumatorului nu vrea să se sesizeze...”, afirma cititoarea noastră în prima sesizare.

A urmat cea de a doua, când a obținut și proba: ”Săptămâna trecută a fost de serviciu o doamnă, pe care nu am surprins-o niciodată cu cântarul setat la +80 gr. Am înțeles că lucrează o săptămâna de serviciu, cu una liberă. În această săptămână este de serviciu doamna asupra căreia am atras atentia.

Am intrat (n.r.-luni) în magazin și cântarul era +80 gr. Imediat a fost reglat la 0. Vă spuneam că acum știe că sunt atentă la cântar și șl reglează imediat ce observă prezența mea. Am reușit să fac 2 poze, înainte și după reglarea cântarului la 0.

(...) Protecția consumatorului cere bon fiscal??!! Pt ce? Mie oricum îmi cântărește corect. Ce să fac, să trimit eu pe cineva? O să încerc și varianta aceasta. Să îmi trimit fetița, și să verific ulterior gramajul, deși nu mi se pare relevant. Sunt atâția oameni înșelați de această femeie. Dacă facem calcul rapid, la cel mai mic preț din magazin, în jur de 12 lei la 80 gr se fura 1 leu. La prețuri de 18-20 lei se fură 1,5 lei. Înmultim aceste sume cu minim 50 ori/zi. Vă las pe dvs. să decideți...”

Și... am decis. Așa cum era și firesc, am luat legătura cu cei din conducerea firmei, una destul de mare, cu multe unități de desfacere. Nu vom publica numele acestei societăți, dintr-un motiv simplu: cele relatate nu reprezintă o practică a societății, așa cum a demonstrat și cea care a sesizat cazul, ci o practică a unei angajate.

Evident, administratorul societății, nu a fost tocmai încântat, însă a promis că va verifica în amănunt sesizarea, în doar câteva minute informându-ne că a trimis cântarul la metrologie. O astfel de practică a cântarelor măsluite a fost depistată în multe cazuri, situația fiind prezentată de curând și la unii comercianți din Piața Halelor Centrale Ploiești.

Cântarul funcționează perfect, fiind verificat metrologic, însă vânzătorul care are intenția de a fura, de a înșela clienții, agață sau lipește o greutate în spatele talerului.

Nu puțini sunt clienții care reclamă astfel de practici, iar dacă OPC-ul nu răspunde sesizărilor, din diverse motive, puteți să sesizați poliția, fiind de competența lor. Un astfel de caz a fost prezentat AICI.

Relatarea cazului nu are menirea de a afecta imaginea unor firme de profil, care nu sunt deloc încântate să aibă asemnea angajați, ci are rolul de a vă atrage atenția asupra metodelor practicate de unii vânzători, care fură atât de la clienți, cât și de la angajatori.