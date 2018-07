Elevii din Ploiești au salvat mai mulți turiști de urși, pe Transfăgărășan. VIDEO

Un autocar cu elevi și profesori ai Școlii Sfântul Vasile și Colegiului Mihai Viteazul din Ploiești, care erau în excursie pe Transfăgărășan, a oprit la momentul oportun pentru a salva mai mulți turiști de urșii atrași de picnic.

Incidentul s-a petrecut ieri după-amiază în zona Valea cu Pești și a fost povestit pentru observatorulph.ro de un martor:

”Eram în autocar, când am văzut mai mulți turiști, care erau la picnic, speriați de o ursoaică și doi pui atrași de mâncare. Am oprit autocarul, pentru ca turiștii să urce și am încercat să îndepărtăm urșii cu bucăți de pâine. Ce mi s-a părut ciudat a fost comportamentul bărbaților din grup, care au refuzat inițial să urce în autocar pentru a salva mâncarea. Până la urmă, animalele au dispărut în pădure, iar turiștii și-au continuat drumul teferi”.

Autoritățile susțin că astfel de scene se petrec des pe Transgăgărășan și le recomandă turiștilor să nu campeze în zone frecventate de urși.

„Recomandăm persoanelor care tranzitează zona să nu se apropie de animalele sălbatice şi totodată să nu le ofere hrană. De asemenea, este important să nu intre în panică şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 pentru solicitarea colegilor noştri“, a declarat Delia Dragomirescu, purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Argeş, pentur presa locală.

VIDEO Martorul incidentului ne-a trimis și imagini cu momentul opririi autocarului pentru salvarea turiștilor: