PRECIZĂRI ALE ROMSILVA REFRITOARE LA ”INVESTIGAȚIA” ORGANIZAȚIEI ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY

Povestea tăierilor masive de păduri din România, unele considerate ilegale și profund dăunătoare mediului, florei și faunei, o temă extrem de sensibilă, a fost reluată marți, prin publicarea rezultatelor unei investigații EIA, pe care am publicat-o AICI.

”Reacția Romsilva a fost una rapidă, conducerea dând un comunicat de presă prin care sujtem informați că toate sunt în regulă și nimic nu se desfășoară ilegal...

În urma ”investigației” organizației Environmental Investigation Agency, ”Behind the scenes. How log yards hide the destruction of Europe’s ancient forests”, prezentată public marți, într-o conferință de presă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Lemnul rezultat din lucrări silvice din zonele de conservare durabilă a parcurilor naționale sau naturale are o proveniență legală, lucrările silvice fiind în concordanță cu legislația privind ariile naturale protejate, planurile de management și amenajamentele silvice, toate elaborate de specialiști în arii protejate și silvicultură, aprobate de autorități.

Solicitarea organizației respective de a stopa lucrările silvice în zonele de conservare durabilă a parcurilor naționale nu are nicio bază legală și nu se bazează pe nici un studiu.

Toate parcurile naționale și naturale au o zonare internă, zone de protecție strictă și integrală, unde intervenția umană este interzisă, și zone de conservare durabilă, ”tampon”, unde legislația prevede foarte clar anumite lucrări silvice.

Spre exemplu, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 12 parcuri naționale cu o suprafață cumulată de 307.406 hectare, din care 115.319 hectare se află în zone de protecție strictă sau integrală, restul aflându-se în zone de conservare durabilă, unde lucrările silvice sunt efectuate cu respectarea legislației și a tuturor normelor silvice, în conformitate cu planurile de management ale parcurilor.

Așadar, lemnul rezultat din lucrări silvice din zonele de conservare durabilă ale Parcului Național Călimani și Parcului Național Munții Rodnei nu provine din tăieri ilegale, ci din lucrări silvice legale și autorizate.

De asemenea, ”investigația” conține numeroase date neclare privind pădurile virgine din România, precum ”Carpații României adăposteau odinioară”, fără a se preciza intervalul de timp, sau faptul că două treimi din pădurile virgine ale României ar fi dispărut în ultimul deceniu, citând ”experți în silvicultură” anonimi sau ”studii în derulare”.

Lecturarea atentă a acestei ”investigației” arată că autorii nu stăpânesc legislația din România și nici cunoștințe privind silvicultura și normele silvice.

Ne exprimăm regretul că unele organizații lansează în spațiul public informații care nu corespund realității, fără a cunoaște legislația și normele silvice din România.”

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

Aprecierile vă aparțin...