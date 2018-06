Întrebare de 1.000 de puncte: Oare „organu’” are voie să parcheze așa? VIDEO

”Se aflau în misiune, dar au uitat să aprindă girofarurile”. Sau... ”se aflau în misiune și au făcut o pană în drum”. Aceasta ar putea fi explicația oficială a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova pentru filmarea de joc, primită în weekend de la un cititor al cotidianului nostru.

UPDATE: Punctul de vedere al IJP Prahova

Potrivit purtătorului de cuvânt al IJP Prahova, Marian Popescu, autospeciala staționa deoarece polițiștii au observat un incendiu de vegetație în parcul din fața Casei de Cultură a sindicatelor.

”Vineri, 22 iunie, ora 19.40, polițiști din cadrul Secției 1 Ploiesti, s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui incendiu de vegetație in parcul din fata Casei Sindicatelor, motiv pentru care au oprit autospeciala, in condițiile prevăzute de lege, in ipostaza care face obiectul materialului de presa.

Ulterior, a intervenit si un echipaj de pompieri, care a acționat pentru stingerea incendiului.”, ne-a declarat Marian Popescu.

Știrea inițială:

Este vorba de o autospecială de Poliție cu numărul MAI 26992, filmată vineri 22.06.2018, cu o cameră auto în timp ce staționa pe prima bandă pe Bulevardul Republicii, în zona Halelor Centrale.

La prima vedere, am putea spune că autospeciala fie ratase semaforul și s-a trezit prinsă între două (în cazul acesta ar fi forțat puțin galbenul) fie se afla staționată la următorul semafor, însă în cazul celei de-a doua variante ar fi trebui să fie oprită măcar în dreptul demarcației de STOP.

”Organu' are voie sa staționeze acolo?”, este întrebarea cititorului. Aceeași întrebare o adresăm și noi Inspectoratului Județean ce Poliție Prahova: ”Poliția are voie să staționeze acolo?”