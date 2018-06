Val de mesaje negative pe Facebook-ul Jandarmeriei după intervențiile agresive de la protestele de aseară

În doar câteva ore, rating-ul paginii a scăzut de la 5 la 2,5, peste 5.500 de persoane acordând nota 1 paginii.

” In ce hal ati ajuns,sa aparati adunatura asta de corupti.Sunteti precum baietii de rai de la colt de strada,ce se iau de tine fara sa le faci nimic,asa si voi,va hraniti cu bataie,ca altceva nu stiti.Esti o persoana fara creier,cu studii minime,cu nivel de gandire -0,ai intrat in panica si nu stii ce sa faci cu viitorul tau,fa te jandarm,ei te vor,pentru ca pot face ce vor din tine.”

”Daca la OUG 13 va aparam chiar vehement de gurile rele, din ce ati facut in ultima perioada si mai ales aseara, am vazut ce ati devenit. Sunteti o rusine pentru cetatenii pe care ar trebui sa-i aparati, nu sunteti nimic mai mult decat un instrument de intimidare si poate, in curand, de tortura.”