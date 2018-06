Jurnalistul german ridicat aseară de jandarmi: ”Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa”

Într-o emoționantă postare pe facebook, Paul Arne Wagner îi anunță pe colegi și pe prieteni că nu a pățit nimic grav și descrie scenele incredibile prin care a trecut.

”A scris deja toată presa, inclusiv cea străină, despre ridicarea sau arestarea meu, dar hai să auziți și de la mine: astăzi am fost ridicat brusc din mulțime în timp ce documentam protestul din Piața Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări și fotografii și încerc și eu să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo.

Pentru mine, cea mai importantă întrebare este: de ce au fost aduse forțele speciale, "țestoase" cum sunt supranumiți, și s-au aruncat pe protestatarii care s-au dovedit pașnici în mai bine de 500 de zile; și de ce Jandarmeria Română a creat iarăși diversiune și haos? (ne readucem aminte ca Jandarmeria Română aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere, noi am documentat și asta).

Eu sunt bine, mulțumesc pentru mesaje, am doar o vânătaie la genunchi. Dar gândurile mele merg la toți oamenii care au fost astăzi loviți de brațul armat al statului, și ridicați, și abuzați, așa cum văd acum în filmările colegilor de la Passport Productions, pe care le publicăm mâine. Pentru acești oameni loviși și învinețiți nimeni nu a sunat la Ambasada Germaniei, la Ministerul de Externe German sau alte instituții care au fost imediat averitzate de ceea ce mi se întâmpla mie - eu, jurnalist german.

Vestea cea bună este: brațul armat al lui Dragnea se termină acolo. Poate ești luat la secție, dar stai acolo un pic, iei o amendă abuzivă și te întorci la protest. Chiar am auzit discuții între polițiștii ieșiți la țigară care se întrebau cum vor mai face treabă dacă intră în vigoare modificările la codul penal. Îmi pare rău că românii au ajuns să lupte încă o dată în 30 de ani pentru libertate, dar sunt alături de voi. Nu vă lăsați intimidați de abuzuri!

Împreună cu colegii mei, documentăm protestele de mai mult de un an de zile, și consideram că cel puțin o parte din Jandarmeria Română a devenit o instituție scăpată de sub control, o forță opresivă care face abuzuri sistematice - deci organizate, ca sa ne înțelegem.

În secția de poliție am văzut astăzi o harababură. În miezul nopții aproape, jandarmi intrau și ieșeau din camere, alergau, oameni erau aduși, inclusiv oameni bătrâni, cu care "organele" nu știau ce să facă. În acest timp, însuși jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera sa iasa. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!

Dar tot ce vroiam să spun este că lupta voastră pentru mine, începînd de azi, a devenit o luptă personală. Sunt de doar doi ani în România (și nu de mulți cum tocmai a scris Flux 24 despre mine într-un exempu penibil de google-jurnalism mixat cu propaganda), dar acum e prima dată când am simțit cu adevărat pe pielea mea abuzurile autorităților statului. Ne vedem mâine la protest! Acum, că am invățat limba asta grea, româna, nu am de gând să plec de aici prea curând :)”