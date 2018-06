”Este o experiență minunată să lucrezi în fiecare zi cu oameni dornici să se autodepășească”, Marius Burducea, personal trainer la Titan Academy

Spre deosebire de mulți dintre noi care își reprimă pasiuni sau aptitudini în scopul construirii unei cariere în care adeseori nu ne simțim reprezentați, Marius este unul dintre norocoșii care au reușit să-și transforme pasiunea în profesie. Încă din copilărie și, mai apoi, adolescent fiind, a învățat și practicat sporturi dintre cele mai diverse precum baschet, karate sau fotbal.

”Fotbalul a fost și a rămas pasiunea mea, spune Marius. Am jucat pentru unele echipe. La un moment dat, dorind să fac ceva pe cont propriu, împreună cu prietenii mei am înființat o echipă de mini-fotbal. Am construit -o de la zero într-o liga inferioară și am adus-o printre primele echipe din liga 1”.