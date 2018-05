Proprietarul câinelui ”jucărie” a fost amendat după incidentul din Parcul Mihai Viteazul din Ploiești

Luna trecută, o ploieșteancă a fost revoltată de faptul că un câine din rasa buldog francez a avut un comportament agresiv în Parcul Mihai Viteazul din Ploiești, spărgând o minge cu care se jucau copiii. În urma plângerii depuse la poliție de părinți, proprietarul câinelui a fost amendat pentru lăsarea în libertate a unui animal care poate prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.

Sesizarea Madalinei I:

”Am fost in parcul Mihai Viteazul cu fetita de 3ani si 8 luni. De cand am sosit in zona leaganelor, a fost practic IMPOSIBIL sa ne apropiem de acestea din cauza unui buldog francez extrem de activ si agitat.

Multi copii se fereau din cauza lui. Am renuntat la leagan pana se va elibera zona si copiii au optat sa se joace cu mingea.

La primul contact cu asfaltul, buldogul a tasnit practic intre copii, a infipt coltii in mingea de baschet de dimensiune medie, pe care a spart-o, desi era dintr-un plastic dur. Doua doamne, care aveau cainele in grija s-au agitat inutil sa il prinda. Nu a fost chip. Au zis ca nu e al lor, ci doar il plimba.

Au sunat stapanul care si-a facut aparitia platindu-mi mingea dar refuzand sa ii puna lesa sau botnita, mentionand ca nu e periculos. Trebuia sa sfasie cumva vreun copil ca sa faca asta?....Mentionez ca locul special pentru plimbatul cainilor e la 200 m distanta de locul de joaca.

Am sesizat si Politia, trei agenti de la Sectia 1 facandu-si intr-un final aparitia. In timp ce colega sa imi lua o declaratie, unul dintre politisti, arogant, m-a intrebat in timp ce fotografia cainele:" Asta e fiara? Pentru asa ceva ne sesizati??"

În urma plângerii depuse la poliție de părinții copilului, proprietarul câinelui a fost amendat pentru lăsarea în libertate a unui animal care poate prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.

Reacția Poliției în urma incidentului provocat de un buldog francez: