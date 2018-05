Povestea elevului Colegiului „Dimitrie Cantemir” din Breaza care va studia la cea mai puternică academie militară din SUA

Prin ambiţia de a fi mereu la înălţime şi de a-şi ridica propriile standarde, elevul plutonier adjutant Răzvan Cristea a reuşit performanţa de a fi acceptat la una din cele mai prestigioase academii militare din lume: „West Point”, Statele Unite. Reuşita lui Răzvan este clădită atât pe munca lui imensă, cât şi a profesorilor ce i-au călăuzit performanţa.

Este pentru prima dată în istoria instituţiei, când de pe băncile Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, unde se pun bazele carierei militare şi se conturează personalităţi puternice, un licean participă la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar din străinătate organizatoare a programului de studii universitare de licenţă. Colegi mai mari, care au absolvit sau sunt acum studenţi ai Academiei „West Point”, au fost acceptaţi în calitate de cadeţi ai academiei militare de la Sibiu.

Astfel, Răzvan este cel care stabileşte o premieră şi va studia la „West Point”. Până să ajungă, însă, aici, a avut de parcurs un drum lung, nu lipsit de dificultăţi. Pregătirea temeinică la toate disciplinele, cunoştinţele avansate de limbă engleză, nivelul de pregătire fizică, declararea acestuia apt medical şi psihologic, pregătirea militară şi dedicaţia pentru profesia aleasă l-au ajutat să iasă biruitor.

A fost admis în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” pe locul şase, cu media 9,71. Pe parcursul celor patru ani de liceu, acesta a demonstrat o extraordinară motivare pentru studiu, mediile lui generale fiind de 9,78 la finalul clasei a IX-a, de 9,71 la finalul clasei a X-a, de 9,94 la finalul clasei a XI-a, de 10.00 în clasa a XII –a, fiind al doilea în promoţia denumită generic: „Centenarul Marii Uniri”.

Încă de când a venit în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, pe care l-a ales din proprie inţiativă, şi-a impus un standard înalt pe care l-a atins odată cu înaintarea în gradul de elev plutonier adjutant. Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” este locul unde mi-am descoperit calităţile de leader şi unde am fost promovat la gradul de elev putonier adjutant, grad onorific, care mă onorează şi mă obligă deopotrivă. Mă onorează pentru că pentru a ajunge aici am trecut printr-o competiţie serioasă cu nişte colegi la fel de buni şi pe care îi respect pentru calităţile lor. Mă obligă să fiu un bun model pentru colegii mei mai mici.

Răzvan a ştiut încă de la început că ceea ce învaţă în anii de liceu va constitui baza pentru o carieră militară de succes, de aceea s-a adaptat rapid la cerinţele instituţiei, reuşind să găsească mediul propice de a performa atât în activitatea de învăţământ, cât şi în cadrul concursurilor şi al olimpiadelor şcolare, ducând mai departe numele colegiului şi al judeţului Prahova prin distincţiile obţinute: premiul I şi III la faza judeţeană a Olimpiadei de Lingvistică şi două calificări la faza naţională, premiul I la Concursul “Lire en fête”, premiul II şi menţiune la faza judeţeană a Olimpiadei de fizică, patru menţiuni la faza judeţeană a olimpiadelor de matematică, menţiune la faza judeţeană a Olimpiadei de informatică, premiul II şi menţiune la Concursul Interjudeţean de Matematică “Gheorghe Lazăr” – Sibiu, premiul III la Concursul Naţional “Made for Europe”. Atras de specializarea matematică-informatică şi dornic să ţină pasul cu noile tehnologii, şi, de ce nu, să evolueze în acelaşi timp cu ele, Răzvan a acceptat provocarea de a conduce echipa cantemiristă de robotică într-un mediu competitiv. Aici, împreună, colegi şi prieteni, împărtăşind pasiunea care i-a reunit, au trebuit să dovedească importanţa muncii şi a inovaţiei, construind un robot de la zero, pentru a participa cu el la prima ediţie a celei mai mari competiţii de robotică pentru licee “First Tech Challenge”, desfăşurată la Bucureşti, unde au fost distinşi cu locul II al premiului „Motivate”, pentru promovarea cel mai bine al spiritului de FTC, şi cu premiul unic „Naţie prin Educaţie”. A fost, de asemenea, membru al echipei Erasmus+, reprezentând România nu numai în ţară, ci şi în vizita din Portugalia.

Premiile sunt cele care încununează efortul depus, ce au la bază pregătirea temeinică şi pasiunea pentru disciplinele respective.

“Ca profesor diriginte, am avut cu acesta totdeauna o colaborare frumoasă şi am avut ocazia să identific la elevul meu, încă de la începutul clasei a IX-a, dorinţa de performanţă, curiozitatea intelectuală, dublate de o extraordinară seriozitate precum şi uşurinţa cu care acesta s-a adaptat rigorilor mediului militar, interiorizându-şi valorile promovate de această şcoală şi integrându-se foarte repede în colectiv. Este deschis şi comunicativ, caută compania celor din jur, se bucură alături de ceilalţi, încercând să-şi impună însă şi punctul de vedere, fără ostentaţie însă. Are cultul şi vocaţia prieteniei, se face remarcat cu uşurinţă, îşi susţine punctele de vedere cu tărie, iar colegii îl respectă pentru principiile sale de viaţă sănătoase, pentru căldura cu care comunică, pentru disponibilitatea de a-i ajuta pe cei de lângă el.Este, prin comportament şi atitudinea faţă de învăţătură un model pentru colegii săi, însuşindu-şi, pe tot parcursul celor patru ani de liceu, calităţi ce fac parte din profilul psihologic al unui viitor ofiţer”, a afirmat prof. Mihaela-Steliana Lambru.

sursa: cantemircml.ro