Taximetrist bătut de doi tineri, după ce a venit la o comandă. VIDEO

Un taximetrist prahovean de 60 de ani a căzut victima a doi frați aflați sub influența băuturilor alcoolice. Aceștia l-au bătut, cel mai probabil pentru a-l jefui.

Luni seară, în jurul orei 23.00, taximetristul Cezar Șerbănescu, din Câmpina, a mers în comuna Șotrile pentru a onora o comandă.

Înainte de a veni clientul, au apărut doi tineri care l-au luat la bătaie pe taximetrist. L-au tras din mașină, l-au târât pe jos, l-au lovit cu pumnii și picioarele.

"Nu știu de unde au apărut, ci doar că s-au repezit la mine. M-au tras din mașină și m-au luat la bătaie. Cetățeanul care a ieșit de la adresa unde am venit pentru comandă a încercat să mă ajute, dar nu le-a făcut față.

Am strigat după ajutor și a mai venit un tânăr care a reușit să mă elibereze din mâinile lor. M-am urcat în mașină cât am putut de repede, am venit la Câmpina și m-am oprit direct la Poliția Municipală unde am depus o plângere.

Împreună cu unul dintre polițiști, fost șef de post la Șotrile, am reușit să-i și identificăm pe agresori. Eu cred că a fost o comandă premeditată, nu am certitudinea, e doar o bănuială. Oricum, mă gândeam că nu mai ajung acasă. La asta mă gândeam în timp ce mă loveau.

Aș vrea să le mulțumesc celor doi oameni de bună-credință care m-au ajutat să scap!", a declarat Cezar Șerbănescu, pentru campinatv.ro.

Polițiștii au deja doi suspecți, care sunt frați, unul dintre ei fiind eliberat condiționat din penitenciar și aflându-se, încă, în perioada de probă.

Când l-au bătut pe taximetrist, agresorii erau sub influența băuturilor alcoolice. Ei sunt cercetați pentur loviri și alte violențe.

VIDEO Mărturia taximetristului bătut (sursa: campinatv.ro)