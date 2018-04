Primăria Ploiești introduce sens unic pe strada unde ”pici” examenul auto

După ce observatorulph.ro a publicat sesizarea unui șofer, care a fost victima unui accident rutier din cauza semnalizării haotice dintr-o intersecție din Ploiești, Primăria Ploiești anunță lucrări de instituire a sensului unic.

Sesizarea ploieșteanului:

”In Ploiesti, in intersectia din zona strazilor Lobacevschi, Tudor Vladimirescu, Vlad Tepes, Tatra exista o confuzie in ceea ce priveste indicatoarele rutiere. Astfel, venind de pe strada Tatra catre sensul giratoriu exista indicatorul „cedeaza trecerea" , de pe strada Lobacevschi venind dinspre strada Marasesti exista acelasi indicator de „cedeaza trecerea" , chiar daca aceasta se afla in dreapta strazii Tatra si exista obligativitatea prioritatii de dreapta din partea celor ce vin de pe strada Tatra”.

Comunicatul Primăriei Ploiești prin care se instituie sens unic pe strada Tatra:

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, va executa, în data de 19.04.2018, lucrări de semnalizare orizontala si verticală, care vor avea ca obiectiv instituirea sensului unic pe strada Tatra, dinspre sensul giratoriu către intersecția cu str. Mărășești.