Anchetă la colegiul din Sinaia, unde o elevă a intrat cu mașina în cinci colegi

Șase elevi au fost implicați într-un accident rutier, în această dimineață, la intrarea în curtea Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia, provocat de o șoferiță cu permis de conducere de numai o săptămână. Cinci elevi au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Inițial au fost raportate trei victime.

Comunicatul conducerii Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia:

În această dimineață, în jurul orei 07.45, conducerea Colegiului Mihail Cantacuzino a fost înștiințată în legătură cu un accident de mașină care a avut loc în jurul orei 07.40 la intrarea în curtea unității școlare.

Cu câteva minute înaintea începerii orelor de curs, o mașină condusă de o elevă, care se îndrepta spre școală, a încercat să evite alte două autoturisme care ieșeau de pe aleea colegiului. Șoferița a pierdut controlul volanului iar mașina a ricoșat. Cinci elevi care tocmai coborâseră din autobuz au fost loviți. Nu s-au înregistrat alte victime, iar starea răniților este, până în acest moment, una stabilă.

Starea victimelor din accidentul rutier produs de o elevă la Sinaia

După apelarea numărului de urgență 112, în termen de câteva minute, la locul accidentului au sosit două echipaje, unul de Poliție și unul de Ambulantă. Toți cei cinci elevi, victime ale accidentului, sunt conștienți, nu au suferit răni grave, dar se află în stare de șoc. Doi dintre ei, o fată și un băiat de 17, respectiv 18 ani, au fost trimiși pentru analize suplimentare la Spitalul Județean Prahova. Alți trei elevi, victime ale aceluiași accident, au fost trimiși la Spitalul Orășenesc Sinaia. Tânăra elevă care conducea autoturismul nu a pățit nimic, dar se află în stare de șoc.

Directorul Colegiului Mihail Cantacuzino, Arieșan Aurora:

„Accidentul s-a întâmplat cu 15 minute înainte de începerea programului. Un elev m-a anunțat. Ne-am deplasat imediat la locul accidentului. Am acordat primul ajutor și am sunat la 112 și la Inspectoratul Școlar Județean, conform procedurii. După venirea ambulanței, doi dintre copii au fost trimiși la Ploiești, la Spitalul Județean. I-am însoțit, deoarece unul dintre ei era minor. Am păstrat legătura în permanență cu părinții victimelor, situația nu este una foarte gravă, dar este, desigur, una neplăcută. Toți cei șase copii sunt victime ale aceluiași accident.

Avem un regulament de organizare și funcționare al unității școlare, regulament care este adus la cunoștință părinților și elevilor la fiecare început de an școlar. El prevede clar că accesul rutier în curtea interioară a școlii este permis doar autovehiculelor cadrelor didactice, ambulanței, poliției, jandarmeriei, salubrizării și altor servicii specifice. Am convocat Consiliul Profesoral, urmează să decidem și în Consiliul de Administrație, mâine dimineață, măsurile care se impun. Regretăm profund incidentul petrecut și ne manifestăm sprijinul pentru familiile celor implicați.”

sursa: Facebook/Colegiul Mihail Cantacuzino - Sinaia