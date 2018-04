Tânăr de 22 de ani dat dispărut. Poliția a declanșat căutările

Politia caută un tânăr pe nume Tudor Ionuț Cătălin, în vârstă de 22 de ani, din Boldești-Scăeni. Mama tânărului a sesizat dispeceratul poliției din localitate și a povestit că, de vineri seară, nu mai are niciun semn de la el.

Mama tânărului a povestit că acesta ar fi plecat miercuri din Spania către casă. Vineri seară, în jurul orei 23.00, tânărul i-ar fi spus că se află în țară, însă de atunci nu a mai putut fi contactat.

Tânărul are 1,75-1,80 m înălțime, aproximativ 80 kg, este brunet și are tenul măsliniu. Ca semne particulare, acesta are două tatuaje, unul pe partea inferioară a gâtului și altul pe brațul și antebrațul drept.