Un sfert de secol de presă - Radio Prahova - 25 de ani

3 aprilie 1993. Primul post de radio, primul post privat din Prahova, se lansa în FM. O gașcă de nebuni, necopți la minte dar suficient de dilii pentru a face spectacol așa cum nimeni nu avusese ocazia să facă.

Am început alături de ei, așa că astăzi am realizat că am un sfert de secol de presă, deși totul parcă a fost ieri. Au trecut vremurile romantice, de pionierat, în care muzica se difuza de pe discuri de vinil sau casete audio. CD-urile au apărut mult mai târziu.

Ceva totuși s-a păstrat acolo: atmosfera. Și astăzi este la fel, și astăzi se păstrează dileala fără de care nu poți să faci radio. Nu existau calculatoare, așa că nici internetul nu te rupea de lumea reală. Un amărât de telefon cu disc și două microfoane te țineau viu, într-o lume în care oamenii se bucurau să comunice.

A fost o lume frumoasă, o lume la care nu încetez să mai visez și astăzi, cu cele mai tari emisiuni, dar și cu cele mai tari spectacole în aer liber, care nu de puține ori paralizau circulația în centrul Ploieștiului.

Erau... Carmen Velceanu și Gabi Andrei, Macea (Cătălin Cordonașu), Arthur și Monica Zafiriadi(s), Cătalina și Ciprian Lohan, Daniel Lohan, Marius Zamfirescu, Alice, Cristina, subsemnatul. Și au mai fost doi... Gabi Dobre și Marius Apetri. Au plecat ceva mai devreme, într-o lume mai bună, acolo unde sunt sigur că tot radio fac...

Drumurile multora s-au despărțit și doar doi au mai ”supraviețuit” de atunci. Unii s-au dus tot în presă, alții au ales alt drum în viață, dar știu că toți au păstrat în suflete fenomenul Radio Prahova; la fel și ascultătorii.

Foștilor colegi și prieteni, actualei echipe și ascultătorilor Radio Prahova, din partea redacției observatorulph.ro, LA MULȚI ANI!