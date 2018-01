Anchetă la Starbucks, după incendiul din cafeneaua de la Ploiești Shopping City

Sâmbătă seara, clienții din cafeneaua Starbucks din mall-lul Ploiești Shopping City au fost evacuați în urma izbucnirii unui incendiu.

La solicitarea redacției observatorulph.ro, conducerea lanțului Starbucks a transmis următorul punct de vedere:

„Sâmbătă seara, în jurul orei 19:20, a avut loc un incident la Starbucks Ploiești Shopping City cauzat de activarea detectoarelor de incendiu. Am evacuat imediat oamenii din incintă și am întreprins acțiunile necesare pentru a soluționa incidentul. Nimeni nu a fost rănit, iar după o oră am redeschis cafeneaua.

Investigăm cauza problemei cu experți tehnici pentru a preveni o astfel de situație în viitor. Ne cerem scuze clienților care au fost nevoiți să plece din cauza incidentului și dorim să îi asigurăm că această cafenea este sigură și că sunt bineveniți să ne viziteze din nou", a declarat Mateusz Sielecki, Director Regional al Starbucks pentru România și Bulgaria.