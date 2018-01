Dragoș Bucur spune adio ”Visuri la cheie”

Nu sunt mulți cei care s-au bucurat de simpatia și aprecierea publicului, așa cum a făcut-o actorul Dragoș Bucur. Din păcate, pentru admiratorii lui, actorul a decis să se ocupe mai mult de familie și de proiectele cinematografice, confirmând astfel zvonurile din ultimele zile.

Dragoș bucur este unul dintre cei mai buni și cei mai apreciați actori români ai momentului. Un tip jovial, cu mult bun-simț, cu talent incontestabil, a reușit să dea greutate și credibilitate proiectului tv ”Visuri la cheie”. Vine însă un moment când, chiar și proiectele de succes au un final. În cazul de față, doar pentru Dragoș Bucur, pentru că emisiunea va continua cu un alt prezentator.

„Dragoş a avut o contribuţie foarte mare în acest proiect, s-a dedicat fiecărui caz prezentat, atât în ceea ce priveşte apropierea de familiile prezentate, empatia cu acestea şi surprizele din fiecare ediţie, cât şi în ceea ce priveşte procesul de renovare a locuinţelor”, au transmis reprezentanţii Pro TV.

„«Visuri la cheie» este cel mai lung proiect de televiziune în care am fost implicat vreodată şi îmi va rămâne întodeauna aproape de suflet. Le mulţumesc colegilor din echipă pentru tot ajutorul pe care mi l-au oferit, şi mă refer în primul rând la oamenii lângă care am petrecut aproape un an, dacă pun cap la cap toate zilele de filmare din cele patru sezoane: regizorii, operatorii, sunetiştii, scenariştii, producătorii, costumierele, make-up artiştii, şoferii şi, nu în ultimul rând, colegii arhitecţi. Mi-a plăcut mult şi sunt mândru că am făcut parte din echipa acestei emisiuni care mi-a deschis ochii asupra României adevărate, cu bune şi cu rele, şi m-a ajutat să îmi găsesc câţiva prieteni adevăraţi”, a spus Dragoş Bucur.

„Dar adevărul este că sunt în primul rând soţ şi tată, apoi actor, producător de cinema începător, puţin pedagog şi abia apoi om de televiziune, şi aş vrea să revin la această ierharhie în viaţa mea. Iar pentru cârcotaşii care nu lipsesc niciodată din viaţa noastră: DA, Visuri la cheie chiar este pe bune!”, a adăugat Bucur.

Trustul media va anunța în curând numele noului prezentator.

surse: protv, news.ro, dragos bucur,