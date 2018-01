Lista drumurilor cu zăpadă la nivel național

Centrul Infotrafic a dat publicității lista drumurilor cu zăpadă la nivel național. În Prahova, până la ora 20.00, este valabil un cod galben de ninsori și vânt pentru zona de munte.

Aproape 30 de tronsoane drumuri naționale sunt, la această oră, cu zăpadă, potrivit unei situații prezentate de Centrul Infotrafic.

Potrivit informării, La Prahova, Secția de Drumuri Naționale a intervenit cu 24 de utilaje pe si s-au răspândit 107 tone de material antiderapant pe DN 1, DN 1A, DN 1B, DN 1D, DN 71 și DN 72.

Astăzi până la ora 20.00 este în vigoare un cod galben de ninsori și vânt pentru zona de nord a județului Prahova. Ulterior, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ploaie, iar cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și izolat 30...35 l/mp, cu precădere în zonele de munte și în sud-vest, a anunțat ANM.

Drumurile naționale cu zăpadă la nivel național:

Pe listă figurează DN 11B km 20+000 - km 39+000 Casinu Nou/HR - Cosmeni/HR (zăpadă frământată 0-1 cm), DN 12 km 133+000 - km 166+000 Gheorghieni/HR - Toplita/HR (zăpadă frământată 0-1 cm), DN 12A km 0+000 - km 38+035 Miercurea Ciuc/HR - lim. jud. Bacău (zăpadă frământată 0-1 cm), DN 12C km 5+000 - km 25+000 Gheorghieni/HR - Lacu Rosu/HR (zăpadă frământată 0-1 cm), DN 13A km 103+000 - km 127+000 Vlahita (Hr) - M. Ciuc(Hr), (zăpadă frământată 1-2 cm),DN 13B km 21+000 - km 32+000 Bucin/HR (zăpadă frământată 3-4 cm), DN 13E km 74+000 - km 82+000 Zagon/CV - Barcani/CV (zăpadă bătătorită 0-1 cm), DN 15 km 124+000 - km 223+000 Maioresti/MSlim.jud.NT (zăpadă frământată 0-2 cm), DN 7A km 40+000 - km 100+000 Voineasa/VL - Groapa Seaca/HD (zăpadă 1-3 cm), DN 7D km 4+000 - km 31+360 Greblesti/VL - lim. jud. AG zapada 1-2 cm, DN 66 km 48+900 - km 72+250 Rovinari - Targu Jiu/GJ partial zapada 1 cm, DN 67 km 39+190 - km 81+600 si km 83+970 - km 100+000 Motru - Scoarta/GJ partial zapada 1 cm, DN 67B km 0+000 - km 47+400 Scoarta - Maru/GJ izolat zapada 1 cm, DN 67C km 16+000 - km 34+800 Novaci - Ranca/GJ zapada 1-2 cm, DN 67D km 0+000 - km 50+000 Targu Jiu/GJ -Marasesti/MH izolat zapada 1 cm, DN 67D km 50+000 - km 76+830 Marasesti - Valea Cernei/MH zapada 1-2 cm, DN 57 km 4+093 - km99+000 Orsova/MH - Pescari/CS izolat zapada <1cm, DN 57B km 21+500 - km 97+675 Anina/CS - Iablanita/CS izolat zapada <1cm, DN 58 km 44+000 - km 82+866 Resita/CS - Anina/CS zapada sub 1cm, DN 66A km 16+586 - km 35+000 Lupeni/HD - Campul lui Neag/HD portiuni de zapada <1cm, DN 66A km 35+000 - km 47+000 Campul lui Neag/HD zapada inghetata 3-5cm, DN 66A km 88+000 - km 109+308 Cerna Sat zapada 2-3cm, DN 67D km 76+830 - km 108+000 Herculane/CS - Valea Cernei/CS portiuni de zapada 1cm, DN 17 km 80+000 - km 116+000 zapada 0-2cm in jud Bistrita Nasaud, DN 18 km 3+500 - km 62+200 si km 156+000 - km 180+000 zapada 0-1cm in jud Alba, DN 19 km 195+500 - km 233+800 zapada 0-1cm in jud Alba, DN 18 km 156+000 - km 180+000 zapada 0-1cm in jud Alba, DN 75 km 20+000 - km 29+000 zapada 0-1 in jud Bihor, DN 17 km 116+000 - km 160+000 zapada 0-3 cm jud. Suceava și DN 17 in zona Mestecanis din jud. Suceava izolat zapada 0-1 cm.