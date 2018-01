Fetiță de 13 ani dată dispărută în Brăila

Polițiștii caută o fetiță, în vârstă de 13 ani, din localitatea Zăvoaia, județul Brăila, care a plecat de acasă și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informații care pot conduce la găsirea acesteia sunt rugate să apeleze numărul 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

O femeie, de 34 de ani, din comuna Zăvoaia, a sesizat duminică polițiștii din cadrul I.P.J. Brăila că fiica sa, Vechiu Iulia-Andreea, în vârstă de 13 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu, în cursul acelaiași zile, a anunțat astăzi IGPR.

Poliția a precizat că fetița are înălțimea de 1,65 metri, are 55 de kilograme, ochii căprui, păr șaten și față ovală și nu are semne particulare.

„La data dispariției aceasta purta geacă de fâș de culoare albastră și pantaloni de culoare neagră, iar în picioare purta o pereche de ghete de culoare albastră”, a precizat IGPR.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la găsirea acesteia sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.