O stradă care figurează asfaltată la Primăria Ploiești a fost reparată de localnici și distrusă de muncitori. FOTO

Multe dintre străzile din Ploiești arată ca după bombardament: pline de gropi și de noroi, asfaltarea rămânând doar o promisiune electorală neonorată de toți primarii de după 1989.

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul Cum arată strada din Ploiești cu nume de sat. ”Excelentă pentru off-road”, astăzi vă prezentăm o situație revoltătoare.

Este vorba de strada Cerbului din cartierul Mitică Apostol, care a fost reparată de cetățeni pe banii lor. Au cumpărat o mașină de piatră pe care au întins-o pe strada impracticabilă, mai ales pe timp de ploaie. Din păcate, odată cu introducerea conductei de gaze, strada a revenit la stadiul inițial: plină de gropi, transformate în bălți.

”În acte, la Primărie, strada noastră figurează asfaltată, ca multe altele din zonă. În realitate, ele sunt doar cu pământ. Ce vedeți dvs este ceea ce a rămas după ce au băgat conducta de gaze anul trecut. Noi suntem mutați aici de trei ani. Am cumpărat o mașină mare de piatră și am reparat strada. Anul trecut au venit muncitorii să bage conducta de gaze și au promis că vor pietrui din nou strada. După lucrări, au dispărut cu tot cu utilaje, iar noi am rămas cu strada praf. Eu nu stiu de ce nu raspunde nimeni pentru astfel de fapte”, a fost mesajul unei cititoare care locuiește pe strada Cerbului.

Galerie FOTO Așa arată o stradă care figurează asfaltată la Primăria Ploiești