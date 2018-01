Mărturia soțului femeii în uniformă agresată de pedofil: ”I-a băgat mâna între picioare și când m-a văzut a împins-o pe scări”

Soțul femeii a povestit pentru reporterii Digi24.ro cum pedofilul l-a prins pe omul legii agresându-i soția. Totul s-a întâmplat pe 10 decembrie 2016, când femeia se întorcea de la muncă.

„Era 12 noaptea, 12:30. Prietena mea venea de la muncă, am vorbit cu ea la telefon. A ajuns în față la interfon după care am închis, i-am deschis ușa. Și am așteptat-o. Între timp, până a intrat ea în lift mi-a zis ca a intrat cineva”, a povestit soțul victimei.

„Ea a urcat pe scări, între timp a urcat și el, atunci am ieșit și eu și am văzut tot ce s-a întâmplat. O atacase. I-a băgat mâna între picioare și când m-a văzut a împins-o pe scări. Eu am fugit după el, după care l-am imobilizat la scară. L-am prins de mâini, de gât, cum am putut.

Aici am observat că avea pe mână emblema Poliției și la un moment dat am văzut că are cămașa Poliției pe el și i-am zis: Ce faci, mă, ești și polițist? Se uita nedumerit. Nici el nu își dădea seama. Nu zicea nimic”, a mai spus soțul victimei.