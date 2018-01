Situația polițistului pedofil se complică - suspectat în alte 15 cazuri similare, cu autor necunoscut

Carmen Dan: Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate, probabil că au apreciat că nu există responsabilitate. Poliţistul este suspectat în alte 15 cazuri de agresiune sexuală.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, marţi dimineaţă, că va avea o întâlnire cu reprezentanţii Centrului de testare psihologică. Ea a mai spus că nu a văzut pe nimeni "să facă un pas în spate" şi că "probabil că au apreciat că nu există responsabilitate", în cazul poliţistului de la Brigada Rutieră a Capitalei care a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din Sectorul 6.

Anchetatorii verifică 15 dosare de agresiuni sexuale comise începând cu 2009 şi rămase cu autor necunoscut pentru a stabili dacă poliţistul este autorul lor, potrivit Digi 24. El urmează să fie dus astăzi, la Judecătoria Sector 6, cu propunere de arestare preventivă.

Ministrul de Interne, Carmen Dan: "Urmează să am o întâlnire cu specialiştii din cadrul Centrului de testare psihologică. Ieri am transmis o solicitare, până acum am doar informaţiile pe care le cunoaşteţi şi dumneavoastră, date de purtătorul de cuvânt al Poliţiei. Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate. Probabil că au apreciat că nu există responsabilitate", a afirmat ministrul de Interne, marţi dimineaţă, la sosirea la sediul MAI.