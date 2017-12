Professional Farmaline, un lant farmaceutic complet

Professional Farmaline ridica, in prezent, la un alt nivel piata de retail farmaceutic din Romania. Startul evolutiei brandului a fost dat in anul 2001, cand au fost deschise portile primei farmacii la Baicoi. Acum reteaua detine 18 farmacii si oficine locale, toate intr-un cadru ce include zonele geografice Prahova si Brasov, care se bucura de locatii cu acces facil si ambient elegant.



Pe langa aceste proiecte de succes, mai exista patru atuu-uri care asigura brandului titlul de lant farmaceutic complet:

Deschiderea Depotheke. Depozitul Professional Farma Line este situat in Ploiesti, are o suprafata de 480 mp si indeplineste in totalitate parametrii tehnici de pastrare si manipulare a produselor intr-un sistem integrat, controlat constant prin senzori si caracteristici tehnice informatizate. Trebuie mentionat faptul ca fluxul de operatiuni din depozit respecta regulile de buna practica de distributie si reglementarile in vigoare. Deschiderea unui laborator propriu in farmacia din Valeni. Aici se prepara retete magistrale si oficinale. Clientii pot veni cu retetele in orice farmacie Professional Farma Lineiar preparatele vor fi aduse in maximum 48 ore. Rapid si eficient! Farmacistii brandului au elaborat formule pentru mai multe afectiuni: acnee, prurigo, prurigo acarian (scabie), maini si calcaie crapate, ingrijirea fetei (crema de albit, apa de fata), zona zoster, escare, eritem fesier, afte bucale, reumatism, bataturi, veruci, onicomicoza, fisuri anale, foliculita, dermatita de scutec, ulcer varicos. Lansarea farmaciei online pfarma.ro ce a fost anuntata printr-un comunicat de presa anterior. Acesta a venit ca o completare fireasca a portofoliului Farmaline si din dorinta si necesitatea de a oferi o gama de servicii farmaceutice complete. Site-ul este organizat pe trei sectiuni principale - Medicatie pe afectiuni, Categorii de produse si Dictionar medical - care se impart pe subcategorii bine structurate, astfel incat sa gasesti din doar cateva click-uri ceea ce ai nevoie. Conceperea brosurii pentru farmacia din Ploiesti (din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta) ce are ca principal subiect regimul de viata in cele mai intalnite afectiuni (diabet, hipertensiune, dislipidemii, constipatie, diaree). Aceasta este de un real ajutor pacientilor care vor sa urmeze un stil de viata sanatos.



Reteaua de farmacii Professional Farmaline si-a propus sa onoreze fiecare asteptare a clientilor si chiar sa o depaseasca prin adaptarea la nevoile acestora. Portofoliul de produse este conceput astfel incat sa cuprinda toate necesitatile: de la banala aspirina pana la produsele pentru ingrijirea bebelusului.

Anuntata recent printr-un comunicat de presa, farmacia online nu dezamageste in ceea ce priveste cantitatea si diversitatea produselor. Site-ul vine in intampinarea clientilor ce nu au la dispozitie mult timp liber, asigurand in plus si explicatii si sfaturi bune de la specialistii Farmaline.







