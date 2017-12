Mai face cineva curățenie prin Ploiești?

Ploieștiul a ajuns orașul în care fiecare face ce vrea. Sau, după caz, cei care ar trebui să facă... nu fac.

Se achită facturi pentru salubrizare, se plătesc salarii la SGU (e drept, cu întârziere), se irosesc bani pentru ca orașul să arate așa cum îl vedeți în imaginile acestui material.

Mormanele de gunoi sunt din parcul care începe de lângă McDonalds Nord și până la biserică. Pubelele nu par să fie golite de o bună bucată de vreme, iar frunzele din parc își așteaptă fireasca descompunere pe cale biologică. Un peisaj dezolant, pentru un oraș atât de mare și deloc sărac, așa cum este Ploieștiul.

Asemenea imagini nu prea pot fi întâlnite la vecinii din Brașov, spre exemplu. Dacă ne-am uita la primărie sau la Consiliul Local, am putea crede că niciunul nu mai are chef să candideze pentru un nou mandat, așa că nepăsarea ar putea avea o justificare. Și totuși, cu o bună parte dintre ei ne vom revedea în campania electorală. Până atunci noi completăm arhiva cu ”realizări”, pe care le vom reposta sub formă de ”publicitate electorală”.