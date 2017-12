Se pregătește un nou protest la TCE Ploiești? ”Nu mi-au vândut abonament pentru că joi e grevă!”

Mâine, ploieștenii ar putea rămâne din nou fără transport public, din cauza unui protest pregătit de angajați.

O cititoare a reclamat la redacție că în această seară nu a putut cumpăra un abonament pe traseul 102, vânzătoarea de la toneta de la Gara de Vest spunându-i că mâine va fi iar grevă!

”Eu fac naveta zilnic pe ruta Ploiesti - Bucuresti. Cand am coborat din tren la ora 18.45 (la gara de Vest) m-am dus la toneta TCE si am cerut cu data de maine. Vanzatoarea mi-a zis ca nu-mi da cu data de maine pentru ca va fi iar greva. Am intrebat pe alti calatori daca au fost informati de o noua greva, dar nimeni nu stia de asa ceva”, a fost mesajul cititoarei V.D.

Contactat de observatorulph.ro, Nicolae Alexandri, directorul TCE Ploiești, a declarat că nu a fost informat de angajați cu privire la un nou protest. ”Eu nu știu nimic de o alta grevă. Sper să înțeleagă că astfel de decizii fac rău ploieștenilor, societății și lor, pentru că nu vor fi plătiți”.

Reamintim că săptămâna trecută, ploieștenii nu au putut circula aproape două zile cu mijloacele de transport în comun din cauza unui protest spontan al salariaților TCE.

UPDATE Lider de sindicat: ”Oricum nu mai putem asigura transport public după 25 decembrie”

,,,Noi asteptam sa vedem daca de data asta, pentru hotararea de astazi, cu privire la plata pierderilor pe 2016, se va da viza de control financiar preventiv. Daca nu se da si banii nu vor fi virati de primarie, societatea oricum nu va mai putea asigura transportul dupa data de 25 decembrie. Cu siguranta, daca primaria nu plateste pierderile din 2016 nu vor exista bani pentru plata darilor la ANAF. Noi am mai primit o somatie inca de saptamana trecuta si nici pana astazi nu s-a reusit plata datoriei", a sustinut Ion Misca, presedintele sindicatului de la TCE.