Hoți de lemne, prinși la furat în pădurile din Prahova. Și-au abandonat caii și căruțele FOTO-VIDEO

Mai multe persoane au fost amendate de jandarmii prahoveni, după ce au fost surprinse tăind ilegal arbori din pădurile aflate pe raza localităților Plopeni și Vadu Săpat.

Astăzi, 21 noiembrie 2017, in jurul orei 13.00, un echipaj de jandarmi aparținând Inspectoratului Județean Prahova a executat o actiune punctuala pe linia prevenirii si sustragerii de material lemnos in zona Recea, Plopeni.

In urma actiunii au surprins pe numitii B.C.A. de 24 de ani si B.M.S de 29 de ani, domiciliati în satul Plopeni Sat, comuna Dumbrava, judetul Prahova, care au taiat fara drept un numar de 4 arbori esenta tare - stejar si carpen, cu diametrul la cioata intre 26 si 28 cm., pe care ii transportau cu doua atelaje hipo , in scopul revanzarii la diversi cetateni.In momentul surprinderii, dupa executarea somatiilor legale ,acestia au abandonat materialul lemnos si un atelaj hipo, fiind ulterior identificati de jandarmi la domiciliul acestora.

Cele doua persoane au fost sancționate cu amendăcontravenționala in valoare de 4.000 lei fiecare, la Legea 171/2010, art 8, alin.1. Ptr a nu fi surprinsi in fapt in momentul taierii si depistarii a devenit o practica ca taierea cu mototofierastraiele sa fie facuta cu 1-2 zile premergator efectuarii t ransportului. Materialul lemnos , in cantitate de 1.5 mc, a fost ridicat în vederea confiscării si predat lucrătorilor din cadrul Ocolului Silvic Slanic.

Tot astazi in jurul orei 12:30 Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova a executat o actiune punctuala pentru prevenirea si combaterea actelor ilegale din domeniul circulatiei,depozitarii,prelucrarii si comercializarii materialului lemnos pe raza comunei Vadu Sapat.

In zona Padurea bisericii, lucratorii jandarmi au surprins in flagrant in timp ce incarca material lemnos intr-un atelaj hipo. Materialul lemnos pentru care nu existau documente de provenienta, a fost predat ocolului silvic Vebila. Persoana in cauza (Z.S.V. din comuna Vadu Sapat, sat Ungureni ) a fost sanctionata de jandarmi la Lg.171/2010 art. 8 alin. 1 lit. b cu amenda in valoare de 1000 lei. Deoarece persoana in cauza a refuzat sa transporte materialul lemnos la locul indicat de agentul constatator a mai fost sanctionat cu inca 1000 lei conform art. 21, lit. k.

sursa text/fot/vieo: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova