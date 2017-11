Mașină radiată și cu kilometrajul dat înapoi găsită la vânzare de fostul proprietar pe OLX

Un bărbat din Cluj a găsit la vânzare pe OLX mașina pe care a vândut-o în urmă cu patru ani și despre care susține că e radiată.

Același bărbat este de părere că actual proprietar minte în ceea ce privește numărul de kilometri, mașina marca Audi A4 trebuind să aibă până în prezent un rulaj de peste 500 000.

”Mașina am vândut-o cu 480 de mii de km acum 4 ani :)) plus că e din 2002, e radiată, nu mai are acte valabile. Good luck.”, a fost mesajul postat pe facebook de fostul proprietar.