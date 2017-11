Titan – am văzut și în realitate ceea ce văzusem doar în filme (foto – video)

Am pășit în sală, joi, alături de doi campioni mondiali, Corina Ungureanu și Leonard Doroftei. Eram curios să le văd prima reacție de la intrarea în sala Titan. Au văzut, probat și utilizat multe. Reacția WOW!!! nu a fost una de complezență.

Am văzut multe săli de fitness, de forță, de antrenament. Am înțeles că este bine să facem mișcare. Am înțeles că este o modă, o ”fiță” să mergi la sală. A trebuit să merg la Titan, în Ploiești, pentru a înțelege, în sfârșit, că este nevoie de un concept pentru a fi o activitate utilă, nu doar un simplu business.

Cea mai mare sală de forță din Ploiești este gata. S-a muncit enorm, s-a investit pe măsură. În subsolul Galeriilor Comerciale, din centrul Ploieștiului, se fac ultimele pregătiri, pentru ca publicul să aibă acces de luni, 20 noiembrie.

În ultimă instanță nu este important că este cea mai mare sală, nici că este cea mai mare investiție, nici că arată ca în filme. Contează enorm și imaginea, dar mai presus de toate este utilitatea. Asta înseamnă să ai idei, să studiezi, să lucrezi cu profesioniști și să oferi un concept.

Cei care vor merge la Titan, trebuie să știe că acolo ”nu se trage de fiare”. Ochiul unui profesionist va vedea de unde trebuie să pornești, în ce ritm, de la ce aparate și tipuri de mișcări. Desigur, cei de la Titan îți vor asculta dorințele, dar te vor ajuta să îți atingi scopul cu echilibru.

Vă imaginați că pot abera pe tema asta, până după orele de program, dar mă rezum la o recomandare simplă: de luni, rezervați-vă 5 minute pentru a trece pe acolo și mai vorbim după.