”Sărmanul” deputat PSD - După ce i-au furat mitraliera, acum l-au lăsat și fără mașina de 140.000 de euro

Deputatul PSD, Cătălin Rădulescu a devenit ”vedetă”, din trei motive: este ținta predilectă a hoților care i-au furat mitraliera AKM și apoi mașina de lux, a amenințat protestatarii din piața Victoriei cu AKM-ul și ”făcut rost” de o condamnare, în decembrie 2016, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.

Deputatul PSD de Argeş Cătălin Rădulescu a spus, într-un interviu pentru „Adevărul“, că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: "De ce mai stau ca proştii acolo? N-au treabă, n-au serviciu, n-au copii?”. Mai mult, el spune că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi este pregătit să o folosească din nou: "Nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat."



Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a rămas fără maşina de lux. Parlamentarul susţine că maşina, un Range Rover de 140.000 de euro cumpărat acum două luni, fusese parcată marţi seară chiar lângă sediul SRI. Miercuri dimineaţă, parlamentarul nu şi-a mai găsit SUV-ul în parcare.



”Dimineaţă, la ora 10.00, am vrut să vin la Comisia de Anchetă şi când am ieşit din bloc nu am mai găsit maşina. Clar am fost urmărit de cineva. În al doilea rand, să furi o maşină de lângă Parlament şi SRI mi se pare o chestie neimaginabilă”, a declarat pentru Realitatea TV Rădulescu. ”Maşina este destul de sofisticată, are un sistem de autoblocare. Puteai sa intri, dar nu mai puteai să ieşi. Eu am anunţat ministrul de Interne, Carmen Dan, care era în şedinţă de Guvern, i-am trimis mesaj preşedintelui Dragnea ca să-i spun ca mi s-a furat maşina de aici”, a mai spus parlamentarul PSD.

Nu ne punem problema de unde a avut banii pentru achiziția autovehiculului, dar începem să aprofundăm noțiunea de justiție divină. :)

surse: realitateatv, adevărul.ro și igpr