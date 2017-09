SMS-uri care pot distruge un dosar DNA. Andreea Cosma îl acuză pe procurorul Negulescu de hărțuire.

Cel mai răsunător dosar de corupție din Prahova ia o întorsătură incredibilă. Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, îl acuză pe fostul procurorul DNA, Mircea Negulescu, că a hărțuit-o ani în șir, deschizându-i atât ei cât și celorlalți membri ai familiei dosare penale pentru a întreține relații intime cu ea. Luju.ro a publicat mesajele de pe watsapp dintre Andreea Cosma și procurorul Negulescu.

Conform sursei citate, in depozitia de martor data de Mircea Negulescu, la Inalta Curte, in data de 12 septembrie 2017, acesta a recunoscut ca a purtat discutii pe whatsapp cu Andreea Cosma si ca de aceea s-ar fi retras din dosar.

Iata si interogatoriul din instanta:

Avocat: In ce moment s-a abtinut Mircea Negulescu cu privire la cauza care o priveste pe Andreea Cosma?

Mircea Negulescu: Imi amintesc ca am facut un referat si am spus ca urmeaza sa ma abtin de la solutionarea acestei cauze, in sensul ca DEPASISEM O LIMITA A CONFESIONALULUI.

Judecator Maricela Cobzariu: Adica?

Mircea Negulescu: Discutii pe Whatsapp.

Judecatorul Maricela Cobzariu: Ce fel de discutii, erau discutii mai apropiate?

Mircea Negulescu: Nu stiu daca erau discutii mai apropiate sau departe. Eu voiam sa aflu de la Andreea Cosma unde isi tine Razvan Alexe banii.

Negulescu catre vicitma dosarelor lui: “Noapte buna iubi... noapte buna printesa mea”

Lumeajustitiei.ro a publicat mesajele dintre cei doi:

Andreea Cosma: Mi-a zis tata ca te-ai vazut cu el astazi

Mircea Negulescu: DA )))

A.C.: Si ca i-ai spus ca stii ca e nevinovat

M.N.: Da am vorbit mai multe... i-am zis si ca imi pare rau pentru situatia creata si cum a fost atunci la retinere ((( ca sa nu fie suparat pe mine

A.C.:Pai s-a simtit prost sa auda asta de la tine ca doar tu ai facut dosarul si... acum ii spui ca stiai ca e nevinovat

M.N.: Asa am avut reprezentarea atunci, era alta conjunctura si sincer imi pare rau

A.C.: Pai iti pare rau acum si zici ca e nevinovat, dar el a ajuns in instanta la varsta lui din cauza ta si a inventiilor tale

M.N.: O sa castige la instanta... sincer iti spun ca regret toata povestea... nu pot sa iti spun mai multe ((( Doar ca asa a fost directia in 2013

A.C.: Pai si daca il condamna pe inventiile tale? Si pe o mita care nu a existat niciodata ?

M.N.: O sa reuseasca si o sa fie bine, la instanta se va vedea ca Alexe e o zdreanta si un mincinos

A.C.: Pai Alexe e mincinos ca l-ai pus tu sa fie mincinos... e mincinosul tau

M.N.: Eh... lasati ca si lui i-a placut, nu ii lua apararea

A.C.: Nu iau apararea nimanui decat a tatalui meu de 71 de ani care e in dosarul asta datorita minciunilor si inventiilor voastre. Si e batran si sufera. Si acum tu ii spui ca a gresit si ca iti pare rau

M.N.: Andreea incearca o data sa intelegi ti-am spus de 100 de ori ca nu a fost vina mea. Nu vreau si nu pot sa iti spun mai multe ca sa te protejez. Daca nu mai candida in 2012 acum era la pensie linistit

A.C.: Pai si daca a candidat te-ai gandit tu sa-l bagi la puscarie nevinovat?! Tu nu esti zdravan la cap?

M.N.: Te certi degeaba cu mine... la momentul asta mai pot doar sa ii spun ca imi pare rau, ca am gresit si ca o sa castige la ICCJ... Noapte buna printesa mea

(...urmeaza emoticoane cu pupici, inimioare, flori...)

M.N.: Noapte buna iubi

(emoticoane cu pupici, inimioare, flori... Daca nu ai o Andreea in viata ta, ai trait degeaba)