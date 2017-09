Zeci de ploieșteni blocați într-un tren interegio la Brazi. Haos pe calea ferată din cauza unei defecțiuni tehnice

Zeci de ploieșteni care au vrut să ajungă azi la București cu trenul de la Gara de Sud au rămas blocați în zona localității Brazi din cauza unei defecțiuni tehnice.

”Este inadmisibil ce se întâmplă. Sunt navetistă, am plecat joi dimineață, ca de obicei, din Gara de Sud cu trenul de la 06.30, care vine de la Vatra Dornei. În apropiere de Brazi locomotiva s-a oprit. E ora 08.40 acum și nu am înaintat nici măcar un centimetru. Din câte am înțeles e o defecțiune undeva la Buftea.” a declarat Andreea, o ploieșteancă blocată în tren, pentru observatorulph.ro

Potrivit unui comunicat emis de CFR Călători întârzierile trenurilor pe ruta București-Ploiești se datorează unei defecțiuni tehnice în zona Buftea.

”Între Chitila, Buftea și Periș, trenurile circulă la cale liberă! Echipele feroviare intervin la această oră, pe segmentul de cale ferată Chitila-Buftea-Periș, pentru remedierea unui deranjament tehnic semnalat la sistemul de dirijare a traficului.

Circulația trenurilor se desfășoară în cursul diminețíi în condiţii speciale, de tip cale liberă, până la finalizarea lucrărilor de repunerea în funcție a sistemului de dirijare a traficului.

Trenurile de călători care tranzitează staţiile Bucuresti Nord, Bucureşti Basarab, Chitila, Buftea, Periş, Crivina, Brazi şi Ploieşti vor înregistra întârzieri la sosire și la plecare din stații, deoarece pe toată perioada intervenției se diminuează capacitatea secţiilor de circulaţie şi se prelungesc timpii de mers.

CFR SA cere scuze pentru întârzierile înregistrate în graficul de circulaţie și mulţumeşte publicului călător pentru înţelegere!”