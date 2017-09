Mama bebelușului scos dintr-un WC la Gorgota ar putea scăpa de închisoare

Mama nou născutului scos în viață dintr-un WC miercuri în localitatea Gorgota și care ulterior a decedat la Maternitatea Ploiești este cercetată pentru omor, însă aceasta poate scăpa de închisoare.

Potrivit unor surse apropiate investigației demarate de procurori, femeia ar suferi de probleme psihice, în trecut a mai fost internată la spitalul de psihiatrie Voila.

Situația femeii este confirmată și de un răspuns la Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

”In data de 30.08.2017, organele de politie au fost sesizate cu privire la faptul ca, la Spitalul de Obstetrica Ginecologie din Ploiesti, a fost adusa numita I.I.E. care prezenta o hemoragie urmare a unei nasteri sau a unui avort.

Organele de cercetare penala s-au deplasat la locuinta acesteia, fiind identificat in groapa latrinei din curte un nou - nascut viu.

Nou - nascutul a fost trasportat la Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ploiesti de catre un echipaj al ambulantei in vederea acordarii ingrijirilor medicale insa, in cursul aceleiasi zile, acesta a decedat.

S-a constituit dosar penal pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, fapta prevazuta de art. 188 al. 1 C.p. rap. la art. 199 al. 1 C.p..

Cercetarile penale se afla in curs de desfasurare si, fata de circumstantele savarsirii faptei, in cauza a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Prahova, cu propunere de luare a masurii de siguranta a internarii medicale provizorii fata de suspecta I.I.E..

Precizam ca in aceasta etapa a procesului penal, conform Codului de procedura penala, se desfasoara activitati specifice pentru stabilirea adevarului in cauza, nefiind in niciun fel înfrant principiul prezumtiei de nevinovatie. ”