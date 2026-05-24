Doi turiști din București au căzut aproape 100 de metri în Caraiman. Un bărbat a ajuns la spital cu elicopterul (VIDEO)

Doi turiști din București, ambii în vârstă de 57 de ani, au căzut aproximativ 100 de metri într-o zonă periculoasă din Brâna Mare a Caraimanului, duminică, 24 mai 2026. Salvamontiștii prahoveni au intervenit de urgență, iar una dintre victime a fost transportată cu elicopterul la SJU Brașov.

La fața locului au intervenit salvamontiștii din cadrul Salvamont Prahova, care au solicitat și sprijinul unui elicopter pentru recuperarea victimelor din zona greu accesibilă.

Potrivit salvatorilor montani, femeia a suferit traumatisme minore și nu a avut nevoie de internare, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

„Cei doi turiști, în vârstă de 57 de ani din București, au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului. Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore care nu au necesitat spitalizarea, iar persoana de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral și traumatism toraco-abdominal, fiind transportată cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

Salvatorii au mulțumit și echipajului elicopterului IGAv 338 pentru sprijinul acordat în timpul intervenției.