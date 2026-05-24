Controale cu radar pe drumurile din Prahova. Polițiștii verifică șoferii care depășesc limita legală

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul Județean de Poliție Prahova desfășoară, duminică, 24 mai, acțiuni pe principalele drumuri din Prahova pentru depistarea șoferilor care nu respectă limitele legale de viteză.

Controalele au loc în zonele considerate cu risc rutier ridicat, iar polițiștii folosesc aparatura radar din dotare pentru identificarea conducătorilor auto care circulă cu viteză excesivă sau neadaptată condițiilor de drum.

Potrivit IPJ Prahova, aceste acțiuni au ca scop prevenirea accidentelor rutiere grave, viteza fiind una dintre principalele cauze ale producerii acestora în județ.

IPJ Prahova recomandă conducătorilor auto să adapteze permanent viteza la condițiile de trafic și drum, să respecte limitele legale de viteză și să adopte un comportament preventiv la volan.