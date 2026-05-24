Pericol pe Autostrada A7. Patru vaci au căzut dintr-o dubă aflată în mers [VIDEO]

Incident periculos pe Autostrada A7, în apropiere de Buzău, după ce patru vaci au căzut dintr-o mașină aflată în mers, chiar pe carosabil.

Animalele au ajuns în mijlocul drumului, iar mai mulți șoferi au reușit să le evite în ultimul moment, fiind la un pas de producerea unui accident rutier. Incidentul a fost surprins de un participant la trafic.

Potrivit Digi24, vacile ar fi căzut dintr-o dubă aflată în mers. Mai mulți șoferi au sunat la 112 și au cerut intervenția polițiștilor pentru fluidizarea traficului și pentru evitarea unor accidente.

Poliția încearcă acum să stabilească cui aparțin animalele și cum au ajuns pe autostradă.