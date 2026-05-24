Ce poți face duminică, 24 mai, în Ploiești: concert, stand up comedy și teatru

Duminică, 24 mai, vremea se anunță perfectă pentru o ieșire în aer liber. Și oferta d epetrecere a timpului liber este generoasă în Ploiești și nu numai.
FRZ Olympus Cup 2026, un concurs de ciclism de șosea pentru copii, are loc în Parcul Municipal Ploiești Vest, între 09:00 și 15:00.
RETRO GOLD MUSIC este programat pe 24 mai, de la ora 18:00, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în zona parcării. Evenimentul apare listat pe platformele de bilete pentru Ploiești.
Specacolul „Omul care visa cu ochii deschiși” se va juca la Teatrul „Toma Caragiu”, duminică, 24 mai, de la ora 18:30.
În această seară vor avea loc două show-uri de tand-up comedy. Primul, susținut de Costel, începe la, ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești. Al doilea, cu Anisia Gafton, Serghei, Nonic și Tomescu – „Mrs & Mr 007” va avea loc la Teatrul Naţiei Ploieşti la ora 20:30.