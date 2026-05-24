Participant la Transylvania 100, după accidentele din Bucegi: „Oamenii strigau după ajutor din râpe”

Mai mulți participanți la competiția de alergare montană Transylvania 100 au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață, în Munții Bucegi.

Potrivit Salvamont România, au fost înregistrate 11 cazuri de persoane care au alunecat pe gheață. Unele victime au căzut în râpă, iar altele s-au accidentat în urma căzăturilor. Incidentele s-au produs în timpul competiției montane Transylvania 100, desfășurată în Bucegi.

Unul dintre participanții la competiție, Costel Rotaru, a publicat pe Facebook imagini de pe traseu și a criticat dur modul în care a fost gestionată siguranța concurenților.

Acesta a scris că ediția din acest an a competiției i-a lăsat „un gust amar”, acuzând o lipsă de profesionalism în ceea ce privește siguranța participanților.

Potrivit acestuia, cele mai expuse porțiuni au fost între Țigănești și Mălăiești, dar și puțin sub Țigănești, zone unde traseul ar fi necesitat măsuri suplimentare de protecție.

„În astfel de competiții, siguranța participanților ar trebui să fie prioritatea absolută, mai ales pe segmentele cu risc ridicat”, a transmis Costel Rotaru.

Participantul a susținut că era nevoie de montarea unor corzi în porțiunile periculoase și a descris momentele tensionate trăite pe traseu.

„Este greu de descris ce înseamnă să auzi oameni strigând după ajutor din râpe și să îi vezi alunecând sub ochii tăi, fără să știi dacă se vor mai opri sau nu”, a mai scris acesta.

Concurentul a precizat că participanții de la cursele de 80 km și 100 km ar fi fost cei mai expuși pericolului, în timp ce sportivii înscriși la cursele mai scurte ar fi ajuns ulterior pe porțiuni unde urmele erau deja mai vizibile.

Transylvania 100 este o competiție de alergare montană desfășurată în Munții Bucegi, cu mai multe curse, inclusiv probe de ultra mountain race, skyrace și semimaraton.