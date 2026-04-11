De Paște, tot mai mulți bolnavi în vârstă rămân internați la SJU Ploiești din lipsa soluțiilor de îngrijire

Din nefericire, perioada sărbătorilor scoate la iveală o problemă tot mai gravă: pacienți vârstnici, cu boli multiple, care rămân internați pe perioade îndelungate, în lipsa unor soluții de îngrijire după externare. Situația pune o presiune tot mai mare pe secțiile Spitalului Județean de Urgență Ploiești, spune managerul unității, medicul chirurg Sebastian Toma.

Fenomenul nu este unul nou, precizează Sebastian Toma. Mulți pacienți vârstnici, cu multiple comorbidități, rămân internați chiar și după ce problemele medicale acute au fost rezolvate, deoarece au nevoie în continuare de îngrijiri speciale.

Managerul spitalului subliniază că, în multe cazuri, nu este vorba despre abandon din partea familiilor, ci despre situații dificile, în care îngrijirea la domiciliu devine greu de susținut.

„Avem mulți pacienți în vârstă, cu multiple comorbidități. Este greu să spunem că cineva ar vrea să <scape> de ei. Există situații sociale în care încercăm să identificăm soluții prin serviciile sociale din cadrul primăriilor, însă aceste cazuri sunt foarte dificil de gestionat”.

Managerul SJU Ploiești a mai explicat că sunt numeroase situații în care pacienții trec cu bine peste intervenții chirurgicale dificile sau afecțiuni grave, însă, după externare, au nevoie de îngrijiri speciale, fie în perioada de convalescență, fie pentru tratamente oncologice sau îngrijiri paliative.

„Sunt centre sociale publice sau private, dar fie sunt aglomerate sau insuficiente, fie sunt greu de susținut financiar de către pacient sau familie”, a precizat Sebastian Toma.

În lipsa unor alternative, spitalul ajunge să gestioneze un număr mare de pacienți care ar avea nevoie, de fapt, de îngrijiri pe termen lung. La SJU Ploiești, potrivit conducerii, în fiecare secție există între 5 și 10 pacienți aflați în această situație, iar în perioada sărbătorilor pascale presiunea este și mai mare.

Cele mai afectate sunt secțiile mari, precum terapie intensivă, neurologie, boli interne, chirurgie, neurochirurgie și gastroenterologie, unde sunt frecvente internările pe termen lung, ceea ce îngreunează accesul altor pacienți la tratament.

Pentru a reduce această presiune, conducerea spitalului anunță deschiderea, în perioada următoare, a unei secții de paliație cu 44 de paturi, alături de un compartiment de oncologie.

„Acestea vor contribui la degrevarea secțiilor și la acoperirea nevoii de astfel de servicii la nivelul orașului și județului”, a declarat Sebastian Toma.

Managerul spitalului ploieștean a mai precizat că îmbătrânirea populației va accentua aceste probleme, iar fără soluții reale în zona serviciilor sociale și medicale, astfel de situații vor deveni tot mai frecvente, mai ales în perioadele aglomerate, cum sunt sărbătorile.