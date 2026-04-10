A nins ca în plină iarnă pe Valea Prahovei. Record de frig în aprilie la Vârful Omu

În stațiunile de pe Valea Prahovei a nins ca în plină iarnă, deși ne aflăm deja la jumătatea primăverii calendaristice. Pe acoperișuri și în grădinile oamenilor, stratul de zăpadă măsoară câțiva centimetri, iar la altitudini mari se poate schia în condiții mai bune decât în perioada sezonului rece.

De asemenea, s-a înregistrat un nou record național de frig pentru luna aprilie: -13 grade Celsius la Vârful Omu, unde ninge viscolit. La Ploiești, temperatura a coborât până aproape de limita înghețului.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația pe DN1, între Ploiești și Brașov, se desfășoară în condiții normale, fără strat de zăpadă depus pe carosabil.

Reamintim că ANM a transmis o atenționare meteo valabilă până sâmbătă, 11 aprilie, ora 10:00.

În acest interval, în centrul, estul și sudul țării vor fi temporar precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune un strat de zăpadă de 3–6 cm.

La munte va ninge, iar mai ales la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune strat de zăpadă, în medie de 5–10 cm.

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților, local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest, se vor înregistra minime negative și se va produce brumă.

La Ploiești, în perioada sărbătorilor pascale, vremea va fi în general mai rece decât normalul acestei perioade, cu minime cuprinse între 1 și 3 grade Celsius, iar maximele vor oscila între 10 și 13 grade Celsius.