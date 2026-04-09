Șofer prins în flagrant la Urlați în timp ce golea rezervorul camionului

Un bărbat este cercetat penal după ce miercuri seara a fost prins în flagrant, la Urlați, în timp ce fura motorină din rezervorul unui camion.

Potrivit IJJ Prahova, la data de 08.04.2026, în jurul orei 19:50, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a surprins, pe raza orașului Urlați, un bărbat în timp ce scotea carburant, din rezervorul unui ansamblu format din cap tractor si remorcă frigorifică, folosind o instalație artizanală.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta era chiar șoferul autovehiculului.

Cantitatea de produs petrolier, cu aspect și miros specific motorinei, era depozitată în mai mulți recipienți din plastic, totalizând aproximativ 130 de litri.

Au fost întocmite acte de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar persoana în cauză, bunurile utilizate, instalația artizanală și întreaga cantitate de produs petrolier au fost predate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor.