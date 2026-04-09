Șofer prins în flagrant la Urlați în timp ce golea rezervorul camionului

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Un bărbat este cercetat penal după ce miercuri seara a fost prins în flagrant, la Urlați, în timp ce fura motorină din rezervorul unui camion. 

Potrivit IJJ Prahova, la data de 08.04.2026, în jurul orei 19:50, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a surprins, pe raza orașului Urlați, un bărbat în timp ce scotea carburant, din rezervorul unui ansamblu format din cap tractor si remorcă frigorifică, folosind o instalație artizanală.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta era chiar șoferul autovehiculului.

Cantitatea de produs petrolier, cu aspect și miros specific motorinei, era depozitată în mai mulți recipienți din plastic, totalizând aproximativ 130 de litri.

Au fost întocmite acte de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar persoana în cauză, bunurile utilizate, instalația artizanală și întreaga cantitate de produs petrolier au fost predate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor.

Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Andra Ilie Andra Ilie -
Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul...

Sistemul Național Antigrindină a funcționat în Prahova fără autorizație de mediu din 2003

Corina Matei Corina Matei -
Peste 20 de ani s-a tras cu rachete antigrindină...

Povestea brutăriei din Urlați care păstrează gustul autentic al cozonacilor tradiționali, „ca la bunica”

Oana Stoica Oana Stoica -
În tot mai puține locuințe din România mai miroase...

