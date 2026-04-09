Benzinăriile din Ploiești unde motorina a scăzut sub 10 lei/litru iar benzina sub 9 lei/litru

Motorina standard se vinde sub 10 lei/litru în benzinăriile Petrom și Lukoil din Ploiești. Cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată din rețeaua Rompetrol, unde prețul pe litru a scăzut sub 9 lei.

Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor dezvoltată de Consiliul Concurenței, cea mai ieftină motorină standard poate fi cumpărată joi la Ploiești din rețeaua Petrom, cu 9,93 lei/litru, respectiv Lukoil, cu 9,98 lei/litru.

Citește și: Când vor simți românii scăderea prețurilor benzinei și motorinei la pompă. Precizările ministrului Energiei

Un litru de benzină standard costă joi 8,94 lei/litru în rețeaua Rompetrol din Ploiești.

Dacă prețul barilului crește, statul va trebui să intervin din nou

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este de părere că, dacă prețul barilului de petrol va continua să înregistreze majorări pe piețele internaționale, statul român ar trebui să implementeze noi măsuri de atenuare a impactului creșterii prețului la motorină.

Ministrul susține asemenea măsuri în condițiile în care, conform datelor pe care le-a prezentat, pe fiecare creștere cu 10 dolari a prețului barilului de petrol există o creștere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă, scrie News.ro.

„Eu cred că sunt absolut necesare, pentru că pe fiecare creștere cu 10 dolari a prețului barilului de petrol vedem o creștere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă.

Așa că statul ar trebui, în cazul în care vedem o tendință de creștere internațională a prețului, să intervină mai tare, să reducă acciza pentru a păstra un nivel suportabil pentru populație”, a afirmat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Digi 24, vorbind despre alte măsuri de contracarare, în condițiile în care prețul motorinei continuă să crească.

El a dat asigurări că România nu trece printr-o perioadă în care să se confrunte cu penurie de combustibili, problema fiind doar cea legată de preț, potrivit hotnews.ro.