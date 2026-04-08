Accident pe A3, două autocamioane implicate. Traficul este blocat

Miercuri, 8 aprilie 2026, pe autostrada A3, sensul de mers București – Ploiești, s-a produs un accident rutier în care, din primele informații, au fost implicate două autocamioane de mare tonaj.

Accidentul s-a produs după intersecția cu autostrada A7, sensul către Ploiesti, iar traficul este complet blocat.

Din primele informații de la fața locului, o persoană a fost rănită ușor și i s-aua cordat îngrijiri la fața locului. Nu a fost nevoie să fie transportată la spital.

UPDATE: Comunicat IPJ Prahova

„Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează că, la data de 8 aprilie 2026, pe autostrada A3 București–Brașov, la kilometrul 55, pe sensul de mers către municipiul Ploiești, în zona localității Dumbrava, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două ansambluri de vehicule.

În urma coliziunii, cele două vehicule au rămas imobilizate pe partea carosabilă. Din primele verificări efectuate la fața locului, nu au rezultat persoane rănite și nu au fost înregistrate scurgeri de substanțe pe suprafața de rulare.

Traficul rutier este oprit total pe sensul de deplasare către Ploiești, circulația fiind deviată de la nodul rutier situat la kilometrul 43.

Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru dirijarea traficului, asigurarea măsurilor de siguranță și desfășurarea cercetărilor în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții IPJ.