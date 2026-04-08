Pacienții cer eliminarea măsurii care lasă prima zi de concediu medical neplătită

Alianța Pacienților Cronici din România cere autorităților să intervină de urgență în cazul OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. De peste 60 de zile, Curtea Constituțională a României nu a dat un răspuns la sesizarea Avocatului Poporului. Pacienții spun că măsura îi afectează direct, motiv pentru care ar putea fi contestată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Alianța Pacienților Cronici din România a transmis o scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Guvernului și judecătorilor Curții Constituționale a României, în care reclamă impactul grav al Ordonanței 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Măsura este considerată de reprezentanții pacienților drept profund injustă și periculoasă.

Sesizarea privind neconstituționalitatea acestei prevederi a fost depusă de Avocatul Poporului. Potrivit semnatarilor, au trecut, însă, peste 60 de zile fără un răspuns din partea Curții Constituționale.

Organizațiile atrag atenția că ordonanța produce efecte grave asupra pacienților și asupra întregului sistem.

„În numele pacienților din România și al organizațiilor care le reprezintă drepturile și interesele, vă adresăm această scrisoare publică pentru a ne exprima profunda îngrijorare și indignare față de efectele grave generate de ordonanța nr. 91/2025 care prevede neplata primei zile de concediu medical.

În urma sesizării Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea acestei prevederi, Curtea Constituțională a fost chemată să analizeze impactul și legalitatea acestei măsuri. Cu toate acestea, au trecut peste 60 de zile fără un răspuns, timp în care consecințele negative asupra calității vieții pacienților continuă să se amplifice.

Această ordonanță produce efecte profund nedrepte și discriminatorii:

descurajează pacienții să își ia concediu medical atunci când sunt bolnavi, punând în pericol sănătatea publică;

afectează în mod disproporționat persoanele vulnerabile, cu venituri mici sau afecțiuni cronice;

creează presiune asupra angajaților de a merge la muncă în stare de boală, crescând riscurile de agravare a afecțiunilor și de răspândire a bolilor;

încalcă dreptul fundamental la sănătate și la protecție socială;

Lipsa unei decizii rapide din partea Curții Constituționale contribuie la perpetuarea unei situații care afectează direct viața și demnitatea pacienților din România.

În acest context:

solicităm Curții Constituționale să urgenteze pronunțarea asupra acestei sesizări primite de la Avocatul poporului;

cerem Președintelui României și Guvernului să intervină pentru corectarea de urgență a acestei situații;

atragem atenția că menținerea acestei măsuri contravine principiilor statului de drept și angajamentelor internaționale ale României.

Totodată, vă informăm că, în lipsa unor măsuri imediate și a unei decizii clare, ne rezervăm dreptul de a iniția demersuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), pentru apărarea drepturilor fundamentale ale pacienților afectați de această ordonanță.

Sănătatea nu poate fi tratată ca un privilegiu și nu poate fi condiționată de considerente financiare. Accesul la concediu medical trebuie să rămână un drept real, nu unul descurajat prin măsuri punitive.

Avem o analiză a pierderilor financiare, care evidentiaza impactul ordonanței asupra calității vieții pacienților, analiză ce o vom prezenta public la nivel European. Așteptăm un răspuns public, prompt și responsabil din partea instituțiilor statului”, se arată în scrisoarea deschisă.

Scrisoarea este susținută de mai multe organizații reprezentative. Este vorba despre Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, Asociația Împreună Împotriva Obezității, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Cardiovasculare – Pro Cardio și Asociația Română de Oncologie „Sfânta Ana”.