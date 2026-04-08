Incendiu în Ploiești, în această dimineață, din cauza unui reșou amplasat necorespunzător

Un incendiu s-a produs într-o locuință din Ploiești, miercuri, 8 aprilie 2026. Din fericire, locatarul, un bărbat în vârstă de 83 de ani, a fost evacuat în siguranță. După stingerea flăcărilor, s-a constatat că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un reșou amplasat greșit și nesupravegheat.

„Pompierii militari au intervenit în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Munteniei din municipiul Ploiești.

La fața locului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, ulterior forțele fiind suplimentate cu încă o autospecială de stingere.

Incendiul s-a manifestat în interiorul locuinței, într-o cameră, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. O persoană, bărbat în vârstă de 83 ani, a fost evacuată în siguranță, astfel că evenimentul nu a fost soldat cu victime.

Intervenția pompierilor a condus la localizarea și lichidarea rapidă a incendiului, împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga locuință.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un aparat electric de încălzire amplasat necorespunzător (reșou)”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.