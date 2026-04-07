Două persoane reținute într-un dosar de „vrăjitorie”

Două femei, în vârstă de 32 și respectiv 33 de ani, din Bărcănești, au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiștii prahoveni, într-un dosar de „vrăjitorie”, în urma unor percheziții domiciliare.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au dispus, la data de 7 aprilie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore față de două femei, de 32, respectiv 33 de ani, din comuna Bărcănești.

Măsurile preventive au fost dispuse ca urmare a administrării probatoriului, sub coordonarea unității de parchet competente, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetări, a reieșit că una dintre persoane ar fi săvârșit fapta prin utilizarea metodei cunoscute sub denumirea de „ghicit”, constând în inducerea în eroare a unor persoane, sub pretextul desfășurării unor practici de natură supranaturală, determinându-le astfel să îi remită bijuterii.

Totodată, probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că, în activitatea infracțională, persoana bănuită de comiterea faptei ar fi fost sprijinită de către cealaltă femeie, în vârstă de 33 de ani.

În dimineața zilei de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la adresa persoanei bănuite de comiterea faptei.

Atât persoana bănuită, cât și cea care ar fi sprijinit-o în activitatea infracțională au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență în relațiile cu persoane necunoscute și să nu ofere bani sau bunuri în urma unor promisiuni sau a altor practici înșelătoare.