Bebeluș de doar două luni mort în Ploiești. Tatăl acestuia, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat preventiv

Un bărbat în vârstă de 22 de ani din Ploiești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la începutul lunii aprilie într-un dosar în care polițiștii cercetează moartea unui în vârstă bebeluș de doar două luni.

Dosarul a fost deschis pe 31 martie, când a fost înregistrat decesul copilului, existând suspiciuni că moartea acestuia a fost cauzată de rele tratamente.

Trei frați ai bebelușului decedat, luați în plasament

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova, a fost informată în data de 31 martie, de către IPJ Prahova, privind decesul minorului în vârstă de două luni, în condiții care fac obiectul unei anchete pentru ucidere din culpă și rele tratamente aplicate minorului. Alți trei frați ai copilului care a murit au fost luați în plasament.

„Instituția noastră a intervenit de urgență și a dispus măsuri imediate de protecție pentru ceilalți copii din familie, respectiv instituirea plasamentului în regim de urgență la asistent maternal profesionist.

În paralel, a fost demarată o evaluare completă a situației familiale și se colaborează permanent cu organele de cercetare penală.

DGASPC Prahova își reafirmă angajamentul de a acționa cu responsabilitate în toate cazurile care vizează protecția copilului și de a aplica cu rigurozitate măsurile prevăzute de lege, în interesul superior al minorilor”, au mai transmis reprezentanții DGASPC Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

Polițiștii anchetează moartea bebelușului

Potrivit IPJ Prahova, activitățile sunt desfășurate de polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situației de fapt, determinarea împrejurărilor în care a fost comisă fapta și administrarea unui probatoriu complet și concludent.

În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea și conservarea mijloacelor materiale de probă, precum și efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale.

Față de o persoană cercetată în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, la data de 2 aprilie 2026, ulterior fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, de către instanța de judecată competentă.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor și dispunerii măsurilor legale care se impun, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

La acest moment, nu pot fi furnizate elemente suplimentare, urmând a reveni cu alte informații când ancheta va permite acest lucru.