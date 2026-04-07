Magnolia care a împlinit 108 ani a înflorit din nou. Spectacol rar pe strada Vasile Alecsandri din Câmpina

Magnolia de pe strada Vasile Alecsandri din Câmpina a înflorit pentru al 108-lea an și rămâne una dintre cele mai vechi și spectaculoase din România, posibil chiar din Europa. Copacul, plantat în în anul Marii Uniri, a devenit un adevărat simbol local și atrage, în fiecare primăvară, zeci de vizitatori.

- Publicitate -

În fiecare an, înflorirea magnoliei transformă strada Vasile Alecsandri într-un punct de atracție. Florile mari, în nuanțe de alb și roz, sunt intens fotografiate de cei care ajung aici special pentru acest moment.

Perioada în care poate fi admirată în toată splendoarea sa este, din păcate, limitată. În mod obișnuit, magnolia rămâne înflorită aproximativ două săptămâni, dar durata depinde de condițiile meteo.

- Publicitate -

În contextul unei vremi capricioase anunțate pentru următoarele zile, există riscul ca florile să se scuture mai repede, ceea ce va diminua perioada în care arborele poate fi văzut în forma sa spectaculoasă.

Povestea celei mai „bătrâne” magnolii

Povestea acestui arbore este strâns legată de anul 1918. Magnolia a fost adusă în România de un arhitect austriac și plantată în curtea unui industriaș din Câmpina, chiar în anul Marii Uniri.

De atunci și până astăzi, arborele a rezistat timpului și a devenit unul dintre punctele de atracție ale Câmpinei.

- Publicitate -

Cum a rezistat magnolia peste 100 de ani

Magnolia nu este un arbore pretențios, iar dezvoltarea sa a fost, în mare parte, naturală. Clima din Câmpina, oraș cunoscut pentru numărul mare de zile însorite, a contribuit la menținerea sănătății arborelui și la înflorirea constantă a arborelui, care de mai bine de un secol se „încăpățânează” să bucure, în perioada Paștelui, localnici și turiști, deopotrivă.

Galerie foto