Incendiu la un autoturism în Bariera București. Trafic blocat pe sensul de intrare în Ploiești

Un autoturism a fost cuprins de flăcări, marți, 7 aprilie, în timp ce se afla în apropierea sensului giratoriu din Bariera București, pe sensul de mers spre Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit la un autoturism și s-a manifestat la nivelul rezervorului. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri.

„La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

Incendiul s-a manifestat la nivelul rezervorului autoturismului. Din fericire, nu sunt înregistrate victime.

Traficul rutier este blocat pe sensul de intrare în municipiu, echipajele operative acționând pentru lichidarea incendiului și asigurarea măsurilor de prevenire a extinderii acestuia”, a precizat ISU Prahova.